Predah od tropskih temperatura: U Srbiji danas svežije i vetrovito, ne zaboravite kišobrane!

U Srbiji će danas biti hladnije i vetrovito, dok se tokom dana u nekim krajevima očekuje veća količina padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće jači severni vetar. Očekuju se jutarnje temperature od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni. U Beogradu će danas biti umereno i potpuno oblačno, sa temperaturom od 16 do 25 stepeni. Ujutru će padati