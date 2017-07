Predstavljen plan razvoja saobraćajne infrastrukture do 2033.

RTS pre 2 sata

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da se početak radova na izgradnji nove autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beorgadu očekuje do kraja godine. Prva linija metroa biće od Makiškog polja do Mirijeva, a druga će ići od Zemuna do Ustaničke, otkriva Mali. Bez zatvaranja Savskog mosta,dok ne krenu tramvaji preko Ade.