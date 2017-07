Panika u Dalasu: Pucnji u hotelu, ljudi evakuisani

Pripadnici policije američke savezne države Oregon ubili su osobu koja je pokušala da ukrade helikopter sa aerodroma u Hilsborou, preneli su lokalni mediji.

BREAKING: Police have shot a suspect near the Hillsboro airport who tried to steal a helicopter. Watch the Noon News https://t.co/6BWyiTN5HV pic.twitter.com/qwCGgI5Tzr— FOX 12 Oregon KPTV (@fox12oregon) July 3, 2017 Na