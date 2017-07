Severna Koreja ispalila raketu prema Japanu

Severna Koreja lansirala je balističku raketu iz neposredne granice sa Kinom, koja je pala u more, u ekskluzivnu ekonomsku zonu Japana. North Korea Fires Ballistic Missile That 'Could Reach Alaska' - NDTV https://t.co/zABckynULQ — WegreetYou (@wegreetyou) July 4, 2017 Prema navodima Južne