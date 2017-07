Vilander savetuje Novaka da uzme pauzu, a evo šta kaže naš as na to

Prošle nedelje je "dežurni kritičar" Novaka Đokovića, Mats Vilander, savetovao našeg asa da napravi pauzu posle Vimbldona. Ta, nova u nizu zlonomarnih izjava Šveđanina nije mnogo potresla Srbina, koji kaže da ne razmišlja o tome.

- Razmišljao sam o raznim stvarima, šta bih mogao da uradim. Ali, to zavisi od okolnosti. Pre sve počinje od toga kako se osećaš. To je najvažnija stvar. Ako ne želim da igram, ja to neću učiniti, želja je ključna. Morate