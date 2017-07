Radnici "Goše" produžili blokadu puta i pruge na tri sata

Radnici Fabrike šinskih vozila "Goša" iz Smederevske Palanke, koji štrajkuju 101. dan, odlučili su da radikalizuju protest, tako što su od 7 do 10 časova blokirali pružni prelaz na međunarodnom železničkom koridoru Beograd - Solun, a u tom periodu bio je onemogućen i saobraćaj na magistralnom putu prema Topoli.

Predsednik Štrjakačkog odbora "Goše" Milan Vujičić rekao je da je to "bolnije za građane Smederevske Palanke", dodajući da ih je teška situacija primorala na taj korak. "To je bolnije za građane jer je to jutarnji špic pa