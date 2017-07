Sijarto: Novi južni gasovod biće završen do 2019. godine

Očekuje se da će novi gasovod za transport prirodnog gasa do Mađarske biti završen do kraja 2019, rekao je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto, koji je naveo da su Bugarska i Srbija već potpisale sporazume potrebne za otpočinjanje planova za gasovod.

Taj gasovod, prema njegovim rečima, moći će da transportuje do osam milijardi kubnih metara gasa do Mađarske preko tih zemalja krajem 2019. godine, prenosi MTI. On je, u telefonskoj izjavi mađarskoj agenciji iz Moskve nakon