Vulin: Za dom spremni još uvek izgovaraju ustaše

ASTANA - Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da bi predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović učinila veliku uslugu "sebi, Hrvatskoj i okruženju, pa i Srbima i Srbiji" kada bi smogla hrabrosti da osudi ustaštvo umesto što ga opravdava.

Predsednica Hrvatske Grabar-Kitarović je za ustaški poklič "Za dom spremni" rekla da je to - "stari hrvatski pozdrav". "Moj stav o pozdravu " Za dom spremni" je jasan. On je stari hrvatski pozdrav, no nažalost kompromitovan je