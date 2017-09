Irma razara sve pred sobom: Nad Atlantikom najjači uragan ikada, pojedina ostrva potpuno uništena (foto, video)

Označen kao uragan pete, najjače kategorije, uragan Irma je odnio najmanje dva života i izazvao materijalnu štetu.

From San Juan. Winds of Hurricane Irma starting to arrive. Llegando Irma a San Juan @DeborahWAPA pic.twitter.com/l7nwhONIco — Sonicphoto (@Sonicphoto) September 6, 2017 Uragan Irma protutnjao je Karibima ostavivši za sobom