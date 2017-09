Putin: Imam rešenje za Severnu Koreju

Ruski predsednik uveren da u severoistočnoj Aziji neće biti konflikta uz upotrebu oružja za masovno uništavanje i smatra da bi Pjongjang trebalo uključiti u zajedničke projekte regionalne saradnje.

"Postoji mogućnost da se postigne rešenje za problem Pjongjanga diplomatskim sredstvima. To je moguće i to mora da se učini", rekao je Vladimir Putin na Istočno-ekonomskom forumu (EEF) u Vladivostoku. On smatra i da