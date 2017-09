Ulice u centru Beograda zatvorene za saobraćaj od 9h

Blic pre 50 minuta

Svi koji planiraju da danas krenu put centra Beograda moraće da budu veoma strpljivi jer će zbog održavanja promocije najmlađih oficira Vojske Srbije pred Domom Narodne skupštine mnoge ulice biti zatvorene za saobraćaj od devet do 13.30 sati, a 20 linija gradskog prevoza biće izmenjeno već od prvih polazaka.A onda će od 16 do 19 sati zbog "Kružne trke oko Kalemegdana - Formula 1" doći do novih promena, pa će za Beograđane potpuno nedostupne biti druge ulice.