Izmene saobraćaja u centru Beograda

Zbog promocije nove klase oficira Vojske Srbije izmenjen je režim saobraćaja u centru Beograda.

U periodu od devet do 13.30 časova za saobraćaj su zatvorene ulice: Trg Nikole Pašića do Terazija, Dečanska od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Takovska od ugla sa Kosovskom ulicom do Bulevara kralja Aleksandra,