Fenomenalna Sloun Stivens šampionka US Opena!

Teniski svet ima novu šampionku. U američkom okršaju Sloun Stivens je pobedila dobru drugaricu Medison Kiz i to veoma ubedljivo, 6:3, 6:0.

Kažu da je za veliko finale potrebno da oba učesnika igraju dobar tenis. Ovoga puta na “Flašing medouzu” to nije bio slučaj, bilo je to jedno od najjednostranijih finala do sada u kojem je 24-godišnja Stivensova slavila