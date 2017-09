Irma u Floridi, u toku evakuacija građana

Uragan Irma, čija snaga je oscilirala tokom noći, povratio je snagu kategorije četiri rano danas dok se kreće ka Floridi u SAD jačinom vetra od 210 kilometara na sat s tendencijom jačanja.

#HurricaneIrma is drawing so much water, the shores have dried up. I sense a tsunami coming for Long Island in the Bahamas. Not good at all. pic.twitter.com/zZmYZaPfCC— Robert Vincent (@RobertVincent3) September 10, 2017