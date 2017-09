Odbili da prevezu građane ugrožene uraganom jer su Britanci

Britanski turisi sa ostrva Sent Martin poručili su danas da se osećaju napušteno i od strane SAD, ali i svoje države, nakon što su spasilačke ekipe Holandije odbile da ih ukrcaju na poslednji avion i sprovedu na sigurno, navodeći da nemaju dozvolu za to jer oni nisu američki državljani.

Kako biše britanski "Telegraf", to je poslednji avion koji je poleteo pre nego što se uragan Hose spusti na to područje. Liz Džekson (33) i njen momak Kreg Gest (34) iz Barnslija bili su na letovanju na ostrvu Sent Martin