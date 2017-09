Moguć prekid štrajka u Goši

BEOGRAD - Radnici Fabrike šinskih vozila "Goša" i dalje su u štrajku dok čekaju ishod dogovora sa nekoliko komitenata koji su najavili da će im unapred uplatiti novac za poslove koje će oni kasnije odraditi, izjavio je FoNet-u predsednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić.

On je rekao da je to kompromisno rešenje, koje treba da inicira obnovu proizvodnje u fabrici. Dogovorili smo se sa nekoliko kupaca naših proizvoda da nam uplate po 30.000 dinara do kraja ove nedelje, kako bi smo u