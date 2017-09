Sunčano i toplo, 33 stepena

Beograd -- U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, s temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od devet do 15 stepeni, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko 15, najviša oko