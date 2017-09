Težak udarac: Najskuplji fudbaler Barselone više neće igrati u 2017.

Užasna vest za Katalonce.

Fudbalski klub Barselona potvrdio je da će Osman Dembele pauzirati ne dva, već četiri meseca! To znači da će Dembele biti u autu do drugog dela sezone, odnosno do sredine januara. U tom periodu Dembele će propustiti grupnu fazu Lige šampiona, kao i derbije u