Sunčan dan nakon maglovitog jutra: Pred Srbijom vedar i topao ponedeljak, do 30 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, samo će ujutru po kotlinama biti maglovito. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, na istoku severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura će biti od 10 do 17 C, najviša dnevna od 23 C na severozapadu do