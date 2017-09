Danas na severu i zapadu Srbije oblačno, ponegde kiša, u ostalim krajevima pretežno sunčano

Na severu i zapadu Srbije danas će biti umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, a u ostalim krajevima pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti krajem dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, koji će na jugu Banata biti jak, povremeno olujne jačine. Jutarnja temperatura biće od devet do 14 stepeni, a najviša dnevna od 22 na severu do 30 stepeni na jugu. U Beogradu će danas biti umereno