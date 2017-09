Miloš Latinović: Ukrašćemo vam dan koji biste glupo utrošili

Danas pre 19 minuta

* Pauza u predstavi "Olimp" biće onda kada gledalac to oseti da mu je potrebno. To je kao neki njegov angažman, ali i tu pauzu moći će da ispuni na način koji mu najviše odgovara. Sava centar će biti pretvoren u jedan umetnički prostor, a on podrazumeva uz kreativnost i odmor, i dokolicu i umetnički iskorak. Pauza tokom predstave "Olimp" mora biti kreativna. To je smisao te dugotrajnosti, tog mamutskog trajanja, da vam ukrademo dan koji biste glupo utrošili