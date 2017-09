Reakcije Lavrov: Zabrinuti smo zbog komentara; Maduro: Tramp je novi Hitler; Teheran: Govor mržnje pun neznanja

Američkom predsedniku Donaldu Trampu ne sviđa se nuklearni sporazum sa Iranom, ali njegov govor u UN nije značio da će SAD napustiti taj pakt, izjavila je ambasadorka SAD u UN Niki Hejli.

"To nije jasan signal da on planira da se povuče. Ono što jeste jasan signal je da on nije srećan zbog tog sporazuma", rekla je Hejlijeva u intervjuu za Si-Bi-Es njuz, prenosi Rojters. Tramp je u utorak u svom prvom obraćanju