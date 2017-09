Šešelj: U Hag ne idem

Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izjavio je danas da dobrovoljno neće ići u Hag na žalbeni pretres.

"Dobrovoljno ne idem osim ako me isporuči naprednjački režim, ako me isporuči (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić, ali to je pitanje koje njemu možete postavljati, a ne meni", rekao je Šešelj na konferenciji za novinare