ABA superkup: Pala Igokea, Mega u polufinalu

Šampion BiH bez polufinala novog takmičenja.

Foto: YouTube/Screenshot U drugoj utakmici ABA Superkupa, košarkaši Igokee su poraženi od Mege 72:83 (21:23,16:18, 14:25,21:17), koja će se u polufinalu sastati sa Cedevitom. THE END: @KKMegaBemax will face @KKCedevita in #ABASuperCup Semi-finals after