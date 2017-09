Toplo se obucite: Vreme oblačno, hladno, kiša, na planinama i sneg

Subotica.com pre 46 minuta

Tokom današnjeg dana, temperatura će se kretati u rasponu od 10 do 17 stepeni, a duvaće severozapadni vetar, brzinom do 6 metara u sekundi. Rane jutarnje časove obeležiće oblačno vreme sa slabom kišom, a oko podneva će doći do razvedravanja. Ipak, do kraja dana zadržaće se delimično oblačno i sveže vreme.