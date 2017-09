Rafa i Rodžer konačno zajedno

Navikli smo da gledamo Rafaela Nadal i Rodžera Federera kao velike rivale, ali dvojica po mnogima najboljih tenisera svih vremena igrali su prvi put zajedno. Na Lejver kupu, Španac i Švajcarac igrali su u dublu, a Rodžeru se to veoma dopalo.

- Mogao bih da se naviknem na ovo da sam sa Rafom sa iste strane mreže - poručio je Švajcarac putem Tvitera. I could get used to playing on the same side of the net as @RafaelNadal pic.twitter.com/BxNvbFdDrn — Roger