Meksiko se ne smiruje: Zemljotres jačine 5,7 stepeni protresao zemlju

Zemljotres jačine 5,9 stepeni Rihterove skale zabeležen je kod zapadne obale Meksika, saopštio je Pacifički centar za upozorenja na cunami na Havajima, prenosi Rojters.

Foto: MONDO, Mario Milojević Epicentar potresa bio je na 99 kilometara južno i jugozapadno od grada Tonale, u meksičkoj saveznoj državi Čijapas. Magnitude 5.7 earthquake struck off the coast of Chiapas, Mexico -