Srušio se vojni avion, pilot poginuo (video)

Tokom vežbe na jugu Rusije srušio se avion italijanskog ratnog vazduhoplovstva "Jurofajter tajfun". Avion je pao u more, a pilot je poginuo.

Foto: Youtube/PrintScreen Avion italijanskog ratnog vazduhoplovstva "Jurofajter tajfun" srušio se u more tokom vežbe na jugu Italije, a pilot je poginuo. VIDEO Eurofighter Typhoon crashes at an air display off Terracina,