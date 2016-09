Dodik: Ne plašim se hapšenja

Predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, rekao je da je dan posle referenduma više nego zadovoljan rezultatima, gde se 99, 8 odsto građana izjasnilo da 9. januar treba da se obeležava i slavi kao Dan Republike Srpske.

Dodik je izjavio da Dan Republike Srpske ostaje u zakonu i da to je volja naroda da to niko ne može da ospori. "Uopšte nije važna moja volja, važno je desio referendum i to je nešto što niko neće moći da opovrgne, to je