Žestoke prozivke Pajtića i bivših kolega: Demokratski spali na to da ih vode Šule, Kena i Balša!

Novoizabrani predsednik DS-a Dragan Šutanovac izjavio je da ga je iznenadila ostavka doskorašnjeg lidera stranke Bojana Pajtića na mesto šefa poslaničke grupe, budući da je, kako podseća, u svom pobedničkom govoru najavio agilniji nastup DS-a u parlamentu, jer je "to je jedina osvetljena pozornica za stranku".

Šutanovac je rekao da "o bilo kakvim ostavkama, pa i u poslaničkoj grupi, nije bilo govora, niti sam ja to zahtevao". "Tim pre me je iznenadila Pajtićeva odluka objavljena na društvenim mrežama, a o kojoj me nije i