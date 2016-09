Vujović nagrađuje „dobre đake” u lokalnim samoupravama

Novi magazin pre 7 sati

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović najavio je danas da će do kraja godine biti donete odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. On je na završnom skupu povodom predloga nove strukture programskog budžeta lokalne samouprave kazao da je to obaveza koju Srbija ima prema sebi, ali i Međunarodnom monetarnom fondu (MMF).