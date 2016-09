Po jutru se dan (ne) poznaje: Posle maglovitog i hladnog svitanja, sunčano i toplo, do 23 stepena

Posle maglovitog jutra, danas će u većem delu zemlje biti sunčano sa slabim vetrom promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 20 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. I u Beogradu će danas biti sunčano i malo vetrovit, s najvišom temperautrom oko 21 stepena. Do 4. oktobra