"Nuklearni arsenal Rusije noviji je od američkog, ako ga upotrebe to je kraj"

Pale su teške uvrede tokom prve predsedničke debate Hilari Klinton i Donalda Trampa. Tramp je ljutito reagovao na optužbe, dok je Hilari uspela da ostane pribrana, ali mu nije ostala dužna.

Here's everything you need to know about the first debate between Hillary Clinton and Donald Trump in 90 seconds https://t.co/YGAsHHmr5X— Sky News (@SkyNews) September 27, 2016 Demokratski i republikanski kandidati su proveli