Vrele Gume test: Renault Megane Estate 1.6 GT

Četvrta generacija Meganea neće imati imati kupe i kabriolet izdanje, no bez karavana se ne može! Nakon hedžbeka, šest meseci kasnije u prilici smo da ga testiramo, i to u najatraktivnijoj verziji GT Ne preterano talentovan ni prostran, pa uz to i prevaziđen u dizajnerskom smislu, Megane