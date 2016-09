Rusima "pakuju" zločin, Peskov poručio: Đavo se krije u detaljima, nismo videli dokaze

Moskva -- Rusija nije videla nijedan dokaz u prelimiranarnoj istrazi o obaranju malezijskog aviona MH17 2014. godine koju su juče objavili međunarodni istražitelji.

To je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je u intervjuu za BBC ukazao da je Rusija od početka podržavala ideju sveobuhvatne istrage i želela je da učestvuje u istražnom timu, ali joj to nije omogućeno uprkos tome što