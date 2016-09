Voz udario u stanicu, više od 100 povređenih - ima mrtvih

Voz gradske železnice udario je danas u železničku stanicu u gradu Hoboken u američkoj saveznoj državi Nju Džersi. Prema poslednjim informacijama povređeno je 100 ljudi, a jedna je smrtno stradala.

LATEST: Over 100 people injured in NJ Transit train crash in Hoboken; multiple passengers trapped, officials say. https://t.co/0wJvX5LVHN pic.twitter.com/5JG4fWhNrY— ABC News (@ABC) September 29, 2016 Dve povređene osobe su