Stranka je tražila novo lice, a Šutanovac to nije

BEOGRAD - Predsednik Političkog saveta Demokratske stranke (DS) Dragoljub Mićunović izjavio je da će se u narednom periodu videti kakvi su planovi i namere novog predsednika DS-a Dragana Šutanovca i pozvao glasače i simpatizere da ne napuštaju stranku već da se bore da se demokratski principi ne marginalizuju ili nestanu.

On je za nedeljnik Ekspres kazao da Šutanovac još nije imao poteze na osnovu kojih bi neko mogao da prosudi šta će uraditi. "Stranka je tražila novo lice, ali on to nije, dosta dugo je u stranci na raznim funkcijama", rekao