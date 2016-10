Bundesliga: Borusija nije iskoristila ‘kiks’ Bajerna, Bajer najavio visoke domete (video)

Bavarci po prvi put ove sezone u Bundes ligi nisu pobedili.

Iznenađenje kola! Za to su se pobrinuli fudbaleri Kelna, koji su remizirali na Alijanc Areni protiv Bajerna 1:1 (1:0), a za to je zaslužan Antoni Modest koji je izvrsno reagovao u 65. minutu i poravnao rezultat, a njegova ekipa je do kraja meča uspela da odoli