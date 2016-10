Etiopija: Policija razbila demonstracije, ima poginulih

Vlada Etiopije saopštila da je u neredima u blizini prestionice poginulo više osoba, dok opozicione stranke tvrde da ima više od 50 mrtvih u stampedu koji je nastao nakon policijske akcije razbijanja demonstracija.

At-least 50 dead in stampede that occurred during protest at festival south of #Ethiopia's capital after police fire tear gas #OromoProtests pic.twitter.com/ktlMjawiZF— Habibies (@Habibies) October 2, 2016 "Kao rezultat