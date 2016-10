Jezive fotografije sa lica mesta: Stravična nesreća kod Niša, četvoro teško povređeno!

NIŠ - Četiri osobe danas su teško povređene u čeonom sudaru tri vozila na mostu kod Tropavskih šuma, na delu auto-puta Beograd-–Niš, a jedna osoba je zadobila lakše povrede.

Do nesreće je došlo danas oko 15 časova, u blizini izlaza Jug. Učestvovala su tri vozila i to Seat toledo bujanovačke registracije, reno laguna poljskih tablica, i BMW nemačke registracije. Foto: Kurir/M.M. Do nezgode je