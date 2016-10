Horor na svadbi u Siriji: Bombaš samoubica aktivirao eksploziv, najmanje 22 osobe stradale uključujući i mladu

Najmanje 22 civila ubijeno je danas, a desetine je povređeno u samoubilačkom napadu na svadbi blizu mesta Hasaka na severoistoku Sirije, naveli su bolnički izvori i jedna nevladina organizacija.

Photos from Kurdish wedding in Hasaka where + 10 people killed in an alleged ISIS attack tonight pic.twitter.com/RnMwe01Owr— Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 3, 2016 - Bombaš samoubica se digao u vazduh u dvorani u selu