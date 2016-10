Najmanje 22 migranta poginula u blizini obale Libije

Najmanje 22 migranta poginula su u ponedeljak nakon što su se u Libiji ukrcali na preopterećeni brod, prenela je agencija Frans pres.

#BREAKING At least 22 dead on migrant boat off Libya: AFP photographer pic.twitter.com/EMABMqAEDz— AFP news agency (@AFP) 04. октобар 2016. Fotoreporter agencije AFP rekao je da je u pitanju improvizovani "drveni brod na kom