Ubijen vojnik, četvorica ranjena u napadu na tursku bazu

Jedan turski vojnik je danas ubijen a četvorica su ranjena u raketnom napadu na vojnu bazu na jugoistoku Turske, mahom nastanjenom Kurdima, saopštio je lokalni guverner koji je za tu akciju optužio Radničku partiju Kurdistana (PKK).

UPDATE — One soldier killed after PKK rocket attack on military base in southeastern Turkey; 5 wounded https://t.co/MQpZQQjPpt— DAILY SABAH (@DailySabah) 04. октобар 2016. Nakon što su ekstremisti gađali raketama vojni punkt