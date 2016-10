Odustali u Inđiji: Autobus vraća migrante za Beograd

BEOGRAD - Od 300 migranata koji su krenuli iz Beograda prema Subotici, stotinak njih stiglo je do Inđije i tu su već 12 sati, dok su se ostali vratili još iz Stare Pazove, rekao je danas pomoćnik komesara za izbeglice Ivan Gerginov.

"Njih oko 100, stiglo je do izlaza iz Inđije prema Novom Sadu. Tu su već 12 sati, neće ni nazad ni napred peške, već traže autobuski prevoz do Subotice", rekao je Gerginov Tanjugu. On je dodao da Komesarijat u ovom slučaju