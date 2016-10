U jeku tenzija sa SAD u Rusiji 40 miliona ljudi u vežbi civilne zaštite

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije pokrenulo je danas širom zemlje vežbu civilne zaštite u kojoj će učestvovati 40 miliona ljudi.

Meanwhile in Russia: 40 million involved in annual civil defense drills https://t.co/Q6bb8rtGHG— RT (@RT_com) 04. октобар 2016. Ruski ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov rekao je da će četvorodnevna vežba