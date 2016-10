Ujutro hladno, tokom dana umereno oblačno

U Srbiji će danas jutro biti hladno, ponegde slab mraz, a tokom dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na severu Vojvodine, kao i na krajnjem jugu zemlje, biće oblačno, mestimično sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni.