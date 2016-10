Ultimatum Srbiji: Šta EU kaže o pritiscima na Beograd

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je "oduševljen" izjavom Maje Kocijančič da se u okviru dijaloga Beograda i Prištine, a kojem posreduje EU, ne radi o ultimatumima, već o primeni sporazuma koji su već dogovoreni sa obe strane i upitao je gde je bila njena reakcija i komentar kada su Srbiju nazivali šakom jada.

"Ako to što EU radi Srbiji nije ultimatum, kako se to zove kada imate neku obavezu koja vam je nametnuta da je sprovedete, imate rok da je sprovedete i sankciju ako je ne sprovedete. Kako se to zove ako ne ultimatum", upitao