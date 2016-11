Prodata zgrada Beobanke za 4,25 miliona evra

Beograd -- Prodaja zgrade Beobanke veoma je važna vest za Beograd budući da je ta zgrada decenijama predstavljala ruglo u centru grada, ocenio je gradonačelnik Siniša Mali

On je dodao da je cena zgrade na samoj licitaciji porasla za oko milion evra. Mali je rekao da je to još jedan dokaz da je grad uspeo da povrati poverenje investitora i da je to princip od kojeg se neće odustati. "Ovog puta