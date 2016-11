U: većem delu Srbije danas sunčano i toplo

U Srbiji će ujutro biti hladno, ponegde slab mraz i magla, a u toku dana u većem delu sunčano i toplo za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Timočkoj Krajini će biti hladnije uz postepeno smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren vetar, koji će u košavskom području ujutru biti jak. Najniža temperatura biće od minus dva do šest stepeni, a najviša od 11 do