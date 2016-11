Špansko selo: Svakom seljaninu po 2,3 miliona evra

U selu Serezales del Kondado u severozapadnoj španskoj provinciji Leon živi svega 80 ljudi. Niko od njih nije ni sanjao da će preko noći postati milioner, a upravo to im se dogodilo. Svaki građanin ovog mesta dobiće oko dva miliona dolara.

#Corona beer founder Antonino #Fernandez makes every resident of the #Spanish village he grew up in a #millionaire: https://t.co/rTjxOGNzOA pic.twitter.com/4xIY9GNgnv— WDG (Oundle) (@oundletriv) November 24, 2016 Tako je